Экс-полковник Захарченко подрался в колонии

Экс-полковник Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в исправительной колонии №5 в Мордовии, подрался с другим заключенным. По факту конфликта проводится проверка.
УФСИН РФ по республике сообщает, что конфликт, переросший в драку, произошел 9 января «на почве личных неприязненных отношений». Один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, передает «Интерфакс».
Ведется проверка, материалы дела переданы в следственные органы.
СМИ сообщают, что один из заключенных получил удар по лицу от Захарченко, которого обвинили в якобы продаже в колонии мобильных телефонов.
Приговор Захарченко был вынесен 10 июня. Его обвиняли в получении взяток, 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 12,5 лет колонии.
Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. В ноябре его перевели в мордовскую колонию.
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