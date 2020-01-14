Розенко: Руководство Верховной Рады включило заднюю в вопросе повышения зарплат нардепам из-за резонанса в обществе

Руководство Верховной Рады изменило планы по повышению зарплат народным депутатам из-за резонанса в обществе. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Если посмотреть в динамике, то зарплаты членам правительства за последние шесть месяцев выросли приблизительно в 2,5 раза. К тому же, чиновники Кабмина получали заоблачные премии, выплаты и компенсации. И как мы видим, некоторые достигали 500 тыс. грн. Это все информация из открытых источников. Думаю, обществу интересно, на каких основаниях, за какие заслуги или реформы они получают такие деньги. Более того, именно это правительство отменило решение предыдущего Кабмина о повышении на 20% зарплат сотрудникам сферы образования в 2020 году. То есть Кабмин отказывается повышать зарплаты учителям. И в это же время чиновники получают премии до 500 тыс. грн. Это просто неадекватно», – подчеркнул Розенко.

По его словам, через несколько месяцев нардепы снова вернутся к вопросу повышения своих зарплат.

«Теперь что касается народных депутатов. Тот же [глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид] Арахамия недавно рассказывал, что зарплата нардепов не должна быть меньше 100 тыс. грн. Верховная Рада уже утвердила смету расходов – и если посчитать, то они отталкивались как раз от расчета зарплаты в 100 тыс. грн. Думаю, резонанс в обществе после публикаций в СМИ дошел до руководства Верховной Рады. И они включили заднюю в этом вопросе: мол, нет, вы не так поняли – мы лишь проиндексируем зарплаты на 3 тыс. грн. Хотя даже в этом случае возникает вопрос – на каком основании это делается? Когда на 3–4 тыс. грн проиндексируют оклады учителей и врачей? Это двойные стандарты. Кстати, у меня есть данные, что нардепы хотят переждать пару месяцев, пока спадет шум, и снова вернутся к вопросу повышения своих зарплат», – отметил Розенко.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

1 октября в аппарате парламента сообщили изданию LIGA.net, что депутатам начислили первую полноценную зарплату. В частности, за период с 29 августа по 30 сентября первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук заработал 59,3 тыс. грн, депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук – 49,3 тыс. грн, а пятый президент Украины Петр Порошенко – 42 тыс. грн.

14 января 2020 года на заседании Верховной Рады спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн в связи «с прожиточным минимумом».

С 1 января прожиточный минимум в Украине составляет 2027 грн. Таким же он был и в декабре 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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