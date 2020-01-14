Германия пригласила Россию на конференцию по Ливии

Германия пригласила на конференцию по Ливии главу Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, представителей России, США, Британии Турции и Египта.
Также на конференцию приглашены представители ООН и Евросоюза, сообщили в кабинете министров ФРГ, передает РИА «Новости».
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конференция назначена на 19 января.
Во вторник в Триполи возобновились вооруженные столкновения.
Накануне в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.
В ходе переговоров стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД РФ сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».
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