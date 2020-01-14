Германия пригласила Россию на конференцию по Ливии

14.01.2020, 16:12, Новости дня

Германия пригласила на конференцию по Ливии главу Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, представителей России, США, Британии Турции и Египта.

Также на конференцию приглашены представители ООН и Евросоюза, сообщили в кабинете министров ФРГ, передает РИА «Новости».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конференция назначена на 19 января.

Во вторник в Триполи возобновились вооруженные столкновения.

Накануне в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

В ходе переговоров стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД РФ сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».



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