Рада выделила Фонду развития предпринимательства 2 млрд грн

Парламент Украины 14 января принял в целом президентский законопроект № 2589 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по поводу Фонда развития предпринимательства», передает корреспондент «ГОРДОН».

За документ проголосовал 261 народный депутат.

«Предлагается увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе «Фонд развития предпринимательства», – сказано в пояснительной записке к документу.

В частности, предполагается увеличить поступления в спецфонд госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей ФГВФЛ на 2 млрд грн. Средства будут направлены на новую бюджетную программу «Фонд развития предпринимательства».

Закон №294-IX «О государственном бюджете Украины на 2020 год» вступил в силу 1 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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