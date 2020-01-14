Наука: Людоеды из пещеры Гофа гравировали кости своих жертв

Деревня Чеддер в графстве Сомерсет, Англия, известна на весь мир своими деликатесными сырами. Но есть поблизости пещера Гофа, обитатели которой когда-то давно лакомились куда более экзотическими блюдами.

Тибетская капала — сосуд, сделанный из верхней части человеческого черепа. Яркий пример того, в какое искусство развилась со временем ритуализация смерти.

В этой пещере найдено самое большое количество останков носителей мадленской культуры, обитавших в нынешней Европе 12-15 тысяч лет назад. И точно известно, что мадленцы были людоедами.

Каннибализм – явление очень древнее. Первые бесспорные признаки употребления ближнего своего в пищу оставил ещё Homo antесеssоr, обитавший в Европе 800 тысяч лет назад. Но нет никаких свидетельств того, что он как-то выделял человека из других пунктов своего меню.

Пещера Гофа располагается неподалёку от деревни Чеддар в графстве Сомерсет (Англия).

Между тем ритуализация смерти – традиция тоже весьма давняя. Похоронные обряды, возможно, существовали еще 400-350 тысяч лет назад у синантропов – по крайней мере, на их стоянках найден явный избыток человеческих черепов по сравнению с другими костями. Сложные погребальные обряды демонстрировали также неандертальцы. Они подкладывали под головы умерших камни, посыпали их охрой, укладывали на подстилки из хвоща, клали в могилу цветы, мясо и яйца, обкладывали периметр рогами животных. Не отставали от них и наши непосредственные предки кроманьонцы.

Однако одно дело – похоронить мирно ушедшего соплеменника, и совсем другое – провести некий ритуал над съеденным человеком. Свидетельства такого поведения в палеолите до сих пор не были известны науке. Для мадленской культуры характерны отметины на костях жертв каннибализма, но прежде не было ясности, специально ли людоеды терзали кости, оставшиеся после страшных трапез, или это только побочный результат убийства и подготовки к употреблению в пищу.

Сильвия Белло (Silvia Bello), Крис Стрингер (Chris Stringer) и другие учёные из Музея естествознания в Лондоне ещё в 2011 году показали, что мадленцы делали чаши из человеческих черепов, аккуратно отделяя мягкие ткани. В этот раз исследованию подверглись интригующие зигзаги на правой лучевой кости предплечья человека, съеденного 14700 лет назад. Дело в том, что такие узоры уже встречались учёным на орудиях труда той эпохи.

Авторы провели макро- и микроморфометрический анализ отметин и сравнили их с другими находками того же периода. Вывод исследователей однозначен: узор был нанесён на кость преднамеренно и, видимо, являлся частью некого ритуала.

Они также полагают, что это первое свидетельство погребального ритуала людоедов по отношению к своим жертвам. Более того, по словам Белло, останки не сохранили никаких признаков насильственной смерти. Возможно, в пещере Гофа съели соплеменника, умершего естественной смертью.

Учёные полагают, что отметины на костях – часть мнемонической техники, чего-то вроде "узелков на память"

О смысле, вложенном в эти жутковатые гравюры, конечно, можно только гадать. Доктор Белло полагает, что отметины на костях – часть мнемонической техники, чего-то вроде "узелков на память".

Какую-то связь этих ритуалов с более древними культурами, с каннибализмом неандертальцев и первых Homo sapiens, проследить вряд ли возможно. Слишком велик временной зазор – десятки тысячелетий. Люди из пещеры Гофа – младенцы по сравнению с неандертальцами. Стрингер полагает, что их людоедская традиция развилась независимо от предшественников.

Результаты нынешнего исследования были опубликованы в журнале PLOS One.

Тем временем изучение находок в пещере Гофа продолжается. Сейчас изучается ДНК, выделенная из обнаруженных костей. Возможно, это поможет ответить на новые интригующие вопросы: в каком родстве эти люди находились между собой, с другими древними жителями Великобритании и с населением континентальной Европы?

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