Никита Джигурда с юмором поздравил россиян со Старым Новым годом

Эпатажный актёр театра и кино, певец Никита Джигурда на странице в Instagram опубликовал новое видео, в котором с юмором поздравил россиян со Старым Новым годом. Артист обнародовал пародию на самого себя и исполнил песню собственного сочинения.

В кадре Никита Джигурда предстал в рыжем парике, с солнцезащитными очками на голове, рубашке красного цвета, кожаной жилетке и с бокалом в руках. Обращаясь к жителям России, эпатажный исполнитель отмечает, что в честь праздника стихи «сами прут и него», и ими он решил поделиться со всеми. В шутливой песне Джигурда планирует «спасти Россиюшку», помочь всем больным людям и даже некоторым животным. В завершение ролика артист поднёс ко рту бокал и откусил от него кусок стекла.

В комментариях большинство фолловеров присоединяется к поздравлениям Джигурды, замечая, что ролик «поднимает настроение» и заставляет смеяться. Некоторые подписчики спрашивают, кого пародировал исполнитель, стоя на фоне Кремля, так как идея оказалась смешной, но не очень понятной.

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