Потап отдыхает в Мексике на берегу Карибского моря вместе с двумя женами

Потап отдыхает в Мексике вместе с двумя женами: бывшей и настоящей. Но проживают они в разных городах.

Ирина Горовая, с которой известный певец расстался после 15 лет брака, вместе с их общим сыном-подростком Андреем и дочерью Натальей от первого брака, поселилась в городе Канкун. Алексей Потапенко с нынешней женой Настей Каменских живут на вилле недалеко от соседнего Тулума. Спланированный совместный отдых, позволяющий отцу больше времени уделить 11-летнему сыну, никак не нарушает общую картину отношений, кропотливо созданную цивилизованными людьми. Официально расставшись в 2014 году, певец и Горовая сумели остаться партнерами по работе, а в личном плане родителями для своего сына.

Любящий отец, Потапенко долго не решался заключить второй брак, чтобы не травмировать мальчика и подготовить его «деликатно», по выражению самого рэпера. Ради отца Андрей даже побывал на свадьбе Потапа и Насти, но маму он любит также. Алексею Потапенко приходится делить время между близкими для него людьми, так что насмешки по поводу «идеально устроившегося» певца его, по всей видимости, не трогают. Поклонники уверены, что Потап станет хорошим отцом и для ребенка от Каменских, но пока этого не произошло.

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