Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Об этом Голунову сообщил следователь СК, пишет «Медуза».
Следователь пригласил Голунова на допрос 20 января.
Ранее в отношении полицейских, задерживавших Голунова, возбудили уголовное дело. СК возбудил дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Более 12 часов ему не давали связаться с близкими и вызвать адвоката. В УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского его избили. Смывы рук и срезы ногтей, которые позволили бы выяснить, прикасался ли он к наркотикам, были проведены спустя сутки после задержания.
В первом официальном сообщении МВД о задержании Голунова утверждалось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре» и «по месту проживания задержанного». Были опубликованы фотографии нарколаборатории, размещенной дома у Голунова, однако знакомые журналиста обратили внимание, что на фотографиях была изображена не его квартира.
Дело Голунова спровоцировало массовые пикеты в его поддержку у здания ГУ МВД на Петровке, а также в других странах. За прекращение дела выступали представители медиа, общественные деятели, музыканты, актеры, политики. 10 июня «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК впервые в истории вышли с одинаковыми первыми полосами, на которых крупным шрифтом было написано: «Я/Мы Иван Голунов». Также на 12 июня был запланирован марш в его поддержку, проведению которого активно препятствовали московские власти.
После прекращения уголовного дела против Голунова организаторы решили не отменять митинг, но отказались от призыва людей на улицы. В результате на акции против сфабрикованных дел были задержаны больше 500 человек, в том числе многие коллеги Голунова.
Четверых сотрудников УВД по Западному округу Москвы уволили после завершения служебной проверки по делу. При этом в МВД не уточняли, кто именно был уволен.
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