АЕБ: Продажи автомобилей в России упали впервые за три года

По итогам 2019 года продажи новых автомобилей в России упали впервые за три года. Как передает РБК, об этом сообщил глава комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. За год России было продано 1,759 млн новых автомобилей, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Это стало первым падением с 2016 года, когда рынок сократился на 11%.

По словам Шрайбера, в 2020 году продажи новых автомобилей в России могут упасть еще на 2,1%.

Между тем аналитик «ВТБ капитала», автоэксперт Владимир Беспалов в разговоре с The Insider предположил, что в наступившем году авторынок может отыграть вверх, в том числе за счет относительно стабильной экономической ситуации и эффекта низкой базы. «Что касается участников рынка, в начале года они всегда делают относительно консервативные прогнозы, поскольку на основе этих прогнозов делается планирование. С другой стороны, если посмотреть на тенденции в экономике, понятно, что никакого сумасшедшего роста не будет, но в целом ситуация более или менее стабильная. В этих условиях ожидать резкого падения не стоит», — сказал Беспалов.

По его словам, прогнозы на 2019 год были гораздо более оптимистичны, итоги года для многих стали неожиданностью, поэтому эффект базы более благоприятный, чем если бы продажи по итогам прошлого года выросли. «Кроме того, есть программы господдержки, посмотрим, как они будут развиваться в течение года, но они должны как-то поддержать рынок. Все это в совокупности позволяет рассчитывать, что рынок по крайней мере не упадет», — заключил эксперт.

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