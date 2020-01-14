Anadolu: Хафтар стягивает войска для нового наступления на Триполи

Армия фельдмаршала Халифы Хафтара стягивает силы к югу Триполи для продолжения наступления на столицу. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники. По из информации, бронетехника и артиллерия вооруженных сил ОАЭ, поддерживающих армию Хафтара, стянута к городу Тархуна в 80 км к югу от столицы.
13 января в Москве прошли восьмичасовые переговоры, и командующий Ливийской национальной армией отложил подписание соглашения о прекращении огня. Другая сторона конфликта — Правительство национального согласия Ливии — подписала документ.
Ранее правительство национального согласия Ливии под руководством Файеза Сарраджа объявило о прекращении огня на западе страны спустя несколько часов после аналогичного заявления Ливийской национальной армии и ее главы маршала Халифы Хафтара.
На данный момент в Ливии установилось двоевластие. Там функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Он с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.
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