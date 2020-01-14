Мнение: Полез на дочь? Убила

Что из себя представляет Северо-Запад России, многие знают. Работы нет, люди спились, климат — депрессивно-дерьмовый. Да что там климат? На презервативы-то денег населению не хватает!
«Я свою вину признаю, но другого выхода уже не видела», — заявила многодетная Анна, задушившая поясом своего халата мужа минувшей ночью.
Фото: Соцсети
33-летний Санёк, известный всем участковым своим беспробудным пьянством, завалился домой бухой и потребовал немного любви.
Анна ему отказала, Санёк не очень расстроился и пошёл в комнату к 16-летней дочери, чтобы изнасиловать уже её.
Выхода не было, говорит Анна, его — в дверь, он — в окно. Посмотрите короткий ролик, в котором женщина рассказывает, как гоняла мужа:
Видео: Соцсети
Я нисколько не осуждаю убийство ублюдка, который лезет на тебя, или, что ещё хуже, на твоего ребёнка. Тем более, Анна не раз ходила по Гатчине с битой мордой — муж её неоднократно привлекался за побои жены.
Вопрос только в том, почему полиция Гатчины не предотвратила этого преступления? Наверное, у них нет законных средств?
Я много раз слышала истории, когда женщина не может отделаться от бывшего мужа, он преследует её и совершает против неё насильственные действия, принуждая к сексу.
Уйти не так просто, говорят многие из вас, когда мы обсуждаем, почему баба терпит побои. В самом деле, если ублюдок лезет в окно, а полиция бездействует, что остаётся бабе, кроме убийства?
Нынешний закон совершенно не защищает нас. Вот такой Санёк пытается тебя изнасиловать, а потом лезет отодрать твою дочь — видимо, не впервой. Но полиция ждала, пока произойдёт убийство.
Разве государство не понимает очевидной вещи, что любой человек, любая женщина имеет право на то, чтобы к ней против её воли не лезли? Преследование не считается у нас преступлением. Побои жены — за такое даже не сажают толком.
Теперь же сама Анна Палий попала под серьёзнейшую статью — убийство. Поди, докажи, что Санёк пытался кого-то там изнасиловать. А если и получиться доказать, статью переквалифицируют на превышение пределов самообороны, хотя какие тут вообще могут быть пределы, если тебя и твоего ребёнка собираются трахнуть?!
Что думаете?
Источник: Лена Миро
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