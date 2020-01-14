Появилось сообщение о заложенной в аэропорту Уфы бомбе

В полицию поступило сообщение о том, что в здании аэропорта «Уфа» заложена бомба. По данным издания
ToDay News Ufa, информация оказалась ложной.
«Был произведен досмотр аэровокзального комплекса с применением служебных собак, мобильных досмотровых установок, усилены входные группы терминала. Звонок оказался ложным. Личность установлена, звонившая задержана», – рассказали в правоохранительных органах. Стоит отметить, что аэропорт «Уфа» входит в десятку ведущих аэропортов России.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, резко осудили в Министерстве иностранных дел Израиля. В ведомстве подчеркнули, что прославление антисемитов не может представляться как «внутренняя проблема» какой-либо страны. «Лица, ответственные за убийства евреев во время Холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Известно, когда стоит приступать к изучению алфавита / 1 декабря
- Рособоронэкспорт назвал сумму зарубежных поставок винтовок Т-5000 / 17 декабря
- Пристайко: Украинская команда получила доступ к «черным ящикам» потерпевшего крушение самолета МАУ / 10 января
- Глава СК хочет убрать в России банковскую тайну и ввести уголовную ответственность для юрлиц / 9 декабря
- Соловьев показал реакцию помощников на интервью Зеленского «России 1» / 15 декабря
- Президент Ирака испугался войны с Ираном / 6 января
- Пилотов, посадивших самолёт Путина в туман, наградили вишневым пирогом / 3 декабря
- Число пострадавших в ДТП с автобусом под Нижним Новгородом увеличилось до 25 / 15 декабря