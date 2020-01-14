Появилось сообщение о заложенной в аэропорту Уфы бомбе

14.01.2020, 15:54, Разное

В полицию поступило сообщение о том, что в здании аэропорта «Уфа» заложена бомба. По данным издания
ToDay News Ufa, информация оказалась ложной.

«Был произведен досмотр аэровокзального комплекса с применением служебных собак, мобильных досмотровых установок, усилены входные группы терминала. Звонок оказался ложным. Личность установлена, звонившая задержана», – рассказали в правоохранительных органах. Стоит отметить, что аэропорт «Уфа» входит в десятку ведущих аэропортов России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, резко осудили в Министерстве иностранных дел Израиля. В ведомстве подчеркнули, что прославление антисемитов не может представляться как «внутренняя проблема» какой-либо страны. «Лица, ответственные за убийства евреев во время Холокоста и погромов, а также антисемитские идеологи украинского национального движения недавно стали объектом […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика