Появилось сообщение о заложенной в аэропорту Уфы бомбе

В полицию поступило сообщение о том, что в здании аэропорта «Уфа» заложена бомба. По данным издания

ToDay News Ufa, информация оказалась ложной.

«Был произведен досмотр аэровокзального комплекса с применением служебных собак, мобильных досмотровых установок, усилены входные группы терминала. Звонок оказался ложным. Личность установлена, звонившая задержана», – рассказали в правоохранительных органах. Стоит отметить, что аэропорт «Уфа» входит в десятку ведущих аэропортов России.

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