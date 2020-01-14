Мнение: Уродины на конкурсах красоты

Я, как мужик, офигеваю, какие идеалы красоты теперь у девушек: губехи на пол-лица, брови-татухи и скулы, как лопаты. Неужели бабы правда считают это красивым? И если бы это все была только инстамода на кукол, но такую внешность поддерживают международные конкурсы красоты. И это печально, потому что такая красота — верх пошлости и уродства.

Ирина Гоголь стала вице-миссис Вселенная. Победившая петербурженка не только "красотка", но и мама, бизнесвумен и спортсменка. Открыв ее фотки, я, конечно, немного впал в шок.

Не совсем симпатичная, но сойдет. Более того, меня удивило, что конкурс красоты, по ходу, перестал быть реальным конкурсом красоты. Теперь это чан с однотипными и не совсем красивыми девушками.

Понятно, что еще в какие-нибудь 50-60-е девушки затягивали себя в корсеты, красились, чем можно было и старались выглядеть, как Мерлин Монро. А в 60-70-е стала набирать популярность и пластическая хирургия. И вот сейчас накачать губы, подправить брови и вбухать ботокс может каждая.

В итоге, получается, что современные конкурсы красоты превратились в соревнования, кто кого в губах «перекачает». Ведь как таковой настоящей «красотой» тут и не пахнет. Это можно наблюдать и в международных конкурсах красоты. Везде одно и тоже – кукольные личики, которые еще не остыли от рук докторов и тонкие тела, дрожащие от недоедания и диет.

Сейчас с новой волной набирает популярность бодипозитив и тому подобные «полюби себя такой какая ты есть» секты. Конечно, в них есть смысл, пока общество будет чморить за несовершенства от рождения. С «недостаточной» красотой помогают бороться как хирурги, так и психологи/психиатры. Но одно дело, говорить о том, что девушка с веснушками и в весе – такая же прекрасная, как и все остальные, другое дело – давать награды за красоту переделанным куклам, которые в свои юные года выглядели, может, даже и похуже первых.

Зачем тогда нужны эти конкурсы красоты, которые провоцируют почти один и тот же типаж. Да, недавно выиграла "мисс Вселенную" девушка из ЮАР (Африка), это скорее что-то политическое, чтобы конкурс не осудили за расизм. Ведь мы много знаем таких историй, когда тот же самый Оскар присудил главную награду гей-фильму после бума скандалов на этот счет.

Возвращаясь к теме, стоит только сказать, что переделанные девушки никак не олицетворяют красоту. Да, может, выглядят они красивее, чем могли бы без фильтров и врачей, но то, что они красивы на весь мир – можно только сомневаться. Что будет дальше? Через лет пять-десять, конкурс возьмет губастая девушка с нарисованными бровями, переделанным лицом, что мама родная не узнаем, и напичканным имлантами телом?

А как же настоящая натуральная красота? Мне кажется, единственным выходом из этой ситуации может стать лишь ограничение по проводимым операциям у девушек, которые мечут в красотки года. Иначе, это подрывает саму суть конкурса и вносит большую тару комплексов и неуверенности девушкам, которые и правда красивые. Ведь все эти переделанные — куклы, которые могут нравиться только извращенцам-папикам, а не настоящим мужикам.

Источник: Достало

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