В «Единой России» не увидели перспектив во введении налога для домохозяек

14.01.2020, 15:44, Новости дня

Предложение о введении налога на самозанятых для домохозяек не имеет никаких перспектив, сообщил заместитель секретаря генсовета «Единой России» и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Это бред. Ничего подобного Госдума не планирует. Эта горе-инициатива не имеет никаких перспектив. Частное и довольно сомнительное мнение одного из 450 депутатов», – сообщил Хинштейн в соцсетях, сообщается на сайте «Единой России».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы фракции «Единой России» Сергей Вострецов предложил приравнять домохозяек к самозанятым и обложить налогом.

Во фракции партии в нижней палате парламента заявили, что не поддерживают такое предложение. Первый заместитель председателя фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что инициатива Вострецова, высказанная им в СМИ, является его личной позицией.



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