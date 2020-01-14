Ученые выделили четыре основных типа старения

Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета установили, что существуют индивидуальные «типы старения», и выделили четыре основных, результаты исследований опубликованы в журнале Nature Medicine.

Ученые на протяжении двух-трех лет фиксировали уровни определенных микробов и биологических молекул (белков, метаболитов и липидов) у 106 здоровых добровольцев в возрасте от 29 до 75 лет. Исследователи наблюдали за тем, как менялись их показатели со временем, информирует РИА «Новости».

Авторы исследования использовали в качестве маркеров 10343 гена, 306 белков крови, 722 метаболита и 6909 видов микробов, в результате ученым удалось выделить четыре типа биологического старения человека: метаболический (нарушение обмена веществ), иммунный (пониженный иммунитет), гепатический (нарушение работы печени) и нефротический (проблемы с почками).

Однако если организм стареет по одному типу, это не значит, что другие проявляться не будут. Тип старения показывает направление, в котором наиболее выражено увеличение биомаркеров старения, при этом типы могут сочетаться между собой.

Так, имеется в виду предпочтительный путь движения молекулярных и других изменений при старении у разных людей. Ученые подчеркивают, что преобладающий тип старения и направленность возрастных изменений можно выявить даже в молодом возрасте.

При метаболическом типе по мере старения повышается риск диабета, маркером в таком случае является повышенный уровень гемоглобина A1c. У людей с иммунным типом старения наблюдается более высокий уровень маркеров воспаления и выше склонность к заболеваниям, связанным с иммунитетом.

«Тип старения – не просто ярлык. Он поможет людям сосредоточиться на индивидуальных факторах риска для здоровья и понять, в каких областях они, скорее всего, столкнутся с проблемами в будущем», – рассказал руководитель исследования Майкл Снайдер.

Ученым удалось продемонстрировать в ходе исследования, что процессы старения у каждого человека разные, но при этом они следуют по фиксированным траекториям.

«Мы видим четкие закономерности, как люди переживают старение на молекулярном уровне, и есть довольно большая разница не только в том, как человек стареет, но и в том, с какой скоростью он стареет», – отметил Снайдер.

Тип старения указывает на то, какая область организма будет изнашиваться наиболее быстро. Эта информация может помочь замедлить процесс, если, к примеру, изменить образ жизни.

У 15 участников исследования было выявлено снижение общей скорости старения. В некоторых случаях у испытуемых падали уровней маркеров старения после того, как они изменили образ жизни: перешли на другую диету или сбросили вес, начали прием определенных лекарств. Ученые надеются, что на основе исследования можно будет давать более точные прогнозы по здоровью, а также подбирать индивидуальное лечение в старости.

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