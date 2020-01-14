Пэлтроу продает свечу с ароматом вагины

На сайте Goop, принадлежащем британской актрисе Гвинет Пэлтроу, разместили в разделе продаж лот – ароматизированную свечу «Это пахнет, как моя вагина».

«Обладает забавным, великолепным, сексуальным, прекрасным неожиданным ароматом», – говорится в описании продукта.

Фото: shop.goop.com

Композиция аромата состоит из нот герани, кадра, бергамота, дамасской розы и амбретты.

В аннотации к свече говорится, что этот аромат погружает в мир фантазии, соблазнения и утонченное тепло.

Стоимость продукта – $75.

На сайт Пэлтроу уже подавали в суд за рекламу и продажу опасных для беременных витаминов.

Гвинет Пэлтроу в 2008 году впервые провела интернет-рассылку с советами о здоровье, позже запустила сайт Goop

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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