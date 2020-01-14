В ряде областей Украины проведут «тотальный аудит» предприятий, которые рубят лес

В областях Украины с наибольшим количеством лесов будет проведен аудит предприятий, которые занимаются вырубкой. Об этом 14 января на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, его выступление транслировал телеканал «НАШ».

«Мы сейчас определили приоритетные области. Это области наиболее лесистые так называемые – это Полесье, в том числе Ровенская область, Волынская, Черниговская, Сумская, это прежде всего Карпаты (Закарпатье). В этих областях будет проведен тотальный аудит предприятий, которые занимаются рубкой лесов в первую очередь, независимо от формы собственности», – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что «независимо, кому подчинено предприятие, оно должно работать по закону».

«Незаконные рубки должны уйти в историю, а люди, которые этим занимались, должны уйти из этой сферы навсегда. Кто-то просто на рынок добровольно (если он не совершил никаких преступлений), относительно других – правоохранительные органы должны сделать свою работу, и они должны пойти за решетку», – отметил Гончарук.

Сегодня премьер-министр объявил, что в Украине будет работать централизованная онлайн-система по контролю за лесным хозяйством.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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