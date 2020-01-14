В Мытищах Дед Мороз украл норковую шубу из храма

14.01.2020, 15:37, Разное

В мытищинском храме Рождества Христова произошла необычная кража. Одетый в костюм Деда Мороза злоумышленник вышел из молитвенного дома, прихватив c собой чужую норковую шубу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что правоохранители занимаются поиском преступника. Новость об инциденте вызвала большой ажиотаж в Сети. Пользователи предположили, что Дед Мороз наказал владелицу шубы за плохое поведение в прошлом году, пишет сайт «Подмосковье сегодня». 



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