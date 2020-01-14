В Мытищах Дед Мороз украл норковую шубу из храма

В мытищинском храме Рождества Христова произошла необычная кража. Одетый в костюм Деда Мороза злоумышленник вышел из молитвенного дома, прихватив c собой чужую норковую шубу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что правоохранители занимаются поиском преступника. Новость об инциденте вызвала большой ажиотаж в Сети. Пользователи предположили, что Дед Мороз наказал владелицу шубы за плохое поведение в прошлом году, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Беларусь начала поиски альтернативных поставок нефти взамен российской. Соответствующие предложения направлены в Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и другие страны. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер Дмитрий Крутой, пишет агентство БЕЛТА. Он сказал, что Беларусь считает экономически нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах, при этом никаких новых нюансов в переговорах с РФ на сегодняшний […]