Роухани высказался о виновниках трагедии украинского Boeing

Президент Ирана Хасан Роухани высказался о виновных в крушении Boeing 737 украинской авиакомпании на территории Тегерана.

«Благодаря моему некоему знакомству с противовоздушной обороной я заявляю, что нельзя винить одного человека. Это не только тот, кто нажал на кнопку, но скорее всего есть и другие, и я хочу, чтобы людям честно разъяснили этот вопрос», – отметил Роухани, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что власти продолжат усилия «до тех пор, пока все аспекты не будут расследованы, чтобы убедиться, что все причастные наказаны, а также чтобы гарантировать людям, что такое не повторится».

Иран официально признал вину в гибели украинского Boeing 737-800 – военные приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО.

Жертвами крушения самолета стали 176 человек, из которых большинство оказались гражданами Ирана и Канады.

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