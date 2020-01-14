Бар Рафаэли в третий раз стала мамой

Малыш стал для Бар Рафаэли первым сыном. Модель с супругом также воспитывает двоих дочерей — 3-летнюю Лив и 2-летнюю Элль. Как пишет The Jerusalem Post, о счастливом событии журналистам сообщила сама Бар.
Огромное спасибо доктору Рониту Коралу за сопровождение в течение всего процесса родов, прекрасной акушерке Бинт Сассон и всему персоналу родильного дома Лис, где сегодня я родила уже в третий раз,
— цитирует издание модель. Поздравляем с радостным событием!
Беременная Бар Рафаэли на премьере фильма «К звездам» (30 августа 2019)
О третьей беременности Рафаэли объявила в середине июня прошлого года после участия в Неделе моды Dosso Dossi в Анталии. Она опубликовала в Instagram забавное видео с телеведущим прошедшего «Евровидения 2019» Асси Азаром, в котором на иврите заявила: «Я беременна». А в подписи процитировала один из хитов Бритни Спирс:
OOPS! I did it again.
Бар Рафаэли и Ади Эзра
Напомним, модель Бар Рафаэли и бизнесмен Ади Эзра поженились в 2015 году. Первый ребенок в их семье появился на свет в августе 2016-го — девочку назвали Лив. Новость о второй беременности спустя всего шесть месяцев после рождения дочери могла бы удивить общественность, если бы не заявление, которое сделала Бар накануне своего 30-летия.
Следующую декаду своей жизни я бы хотела посвятить рождению детей. Я родом из семьи, в которой воспитывались четверо детей. Надеюсь, у меня тоже будет большая семья, и я готова рожать для этого одного за одним. Я знаю, что сейчас многие мамочки прочитают это и подумают: «Попробуй сначала родить одного». (Смеется.)
Вторая дочка, Элль, появилась на свет в октябре 2017-го. За все это время ни папарацци не удавалось запечатлеть Бар с детьми, ни журналам уговорить модель на фотосессию и интервью о своем новом статусе, да и сама она не публиковала в соцсетях ни одного фото с малышками. Единственное исключение не по ее воле произошло в марте 2018-го — тогда папарацци удалось заснять родителей со старшей дочерью.
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