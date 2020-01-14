Знаменитая бьюти-блогер оказалась трансгендером

Известная голландская бьюти-блогер Никки де Ягер, снимающая видео о макияже на YouTube под ником NikkieTutorials, призналась, что родилась мужчиной.
«Я хочу начать этот год с правды, наконец-то рассказав вам о той части моей жизни, которая сделала меня той, кто я есть. Я не могу поверить, что сейчас говорю об этом перед всем миром, но, черт возьми, это так прекрасно чувствовать, что сейчас я это сделаю», – рассказала Никии в видео, которое она выложила у себя на канале.
Блогер призналась, что родилась в «неправильном теле». В детстве ей больше нравилось играть в куклы и носить женскую одежду. Всю юность, по признанию Никии, она прожила «как девочка». С 14 лет Никии принимала гормоны, а в 19 полностью завершила процесс перехода.
Никки снимает видео о макияже и красоте с 2008 года. На ее видеоблог подписаны 12,7 млн человек.
Ранее каминг-аут совершил Звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника». Актер Ди Джей Куоллс признался, что он гей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Известная голландская бьюти-блогер Никки де Ягер, снимающая видео о макияже на YouTube под ником NikkieTutorials, призналась, что родилась мужчиной. «Я хочу начать этот год с правды, наконец-то рассказав вам о той части моей жизни, которая сделала меня той, кто я есть. Я не могу поверить, что сейчас говорю об этом перед всем миром, но, черт […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Освобожденная в ходе обмена дончанка Терещенко: Когда я сказала: «Кремлевский клоун дал автоматы вашим детям» – они меня чуть не сожрали / 13 января
- В Благовещенске открыли два участка набережной реки Амур в рамках берегоукрепления / 28 ноября
- Василий Хмельницкий откроет UNIT.City Kharkiv в марте 2020 года / 16 декабря
- Нефть подешевела на снижении геополитических рисков / 10 января
- Действующий обладатель трофея Лиги чемпионов подписал японского форварда / 19 декабря
- Туроператор рассказал о состоянии пострадавших в Доминикане россиян / 27 ноября
- Крупный интернет-магазин по продаже наркотиков разоблачили в России / 18 декабря
- SpaceX не поймала гигантскими сетями элементы ракеты для повторного запуска / 17 декабря