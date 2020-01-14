Знаменитая бьюти-блогер оказалась трансгендером

14.01.2020, 15:30, Новости дня

Известная голландская бьюти-блогер Никки де Ягер, снимающая видео о макияже на YouTube под ником NikkieTutorials, призналась, что родилась мужчиной.

«Я хочу начать этот год с правды, наконец-то рассказав вам о той части моей жизни, которая сделала меня той, кто я есть. Я не могу поверить, что сейчас говорю об этом перед всем миром, но, черт возьми, это так прекрасно чувствовать, что сейчас я это сделаю»,  – рассказала Никии в видео, которое она выложила у себя на канале.

Блогер призналась, что родилась в «неправильном теле». В детстве ей больше нравилось играть в куклы и носить женскую одежду. Всю юность, по признанию Никии, она прожила «как девочка». С 14 лет Никии принимала гормоны, а в 19 полностью завершила процесс перехода.

Никки снимает видео о макияже и красоте с 2008 года. На ее видеоблог подписаны 12,7 млн человек.

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Последнее: Известная голландская бьюти-блогер Никки де Ягер, снимающая видео о макияже на YouTube под ником NikkieTutorials, призналась, что родилась мужчиной. «Я хочу начать этот год с правды, наконец-то рассказав вам о той части моей жизни, которая сделала меня той, кто я есть. Я не могу поверить, что сейчас говорю об этом перед всем миром, но, черт […]

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