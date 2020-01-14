Власти Ирана объявили о задержании подозреваемых по делу о сбитом украинском самолете

В Иране задержали несколько подозреваемых по делу о сбитом украинском самолете. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Верховного суда страны Голамхосейна Эсмаили. Других подробностей он не сообщил.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что власти страны привлекут к ответственности всех причастных к катастрофе. «Это была непростительная ошибка. Один человек не может нести единоличную ответственность за крушение самолета», — пояснил он. По его мнению, признав свою ошибку, Корпус стражей исламской революции сделал «хороший первый шаг», и теперь Ирану предстоит доказать, что подобного больше не повторится.

Самолет компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января, в результате погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже Иран признал, что лайнер был непреднамеренно сбит военными страны, его приняли за вражескую цель. Ответственность за произошедшее взял на себя КСИР.

Авиакатастрофа произошла в день, когда Иран атаковал американские базы на территории Ирака в ответ на убийство иранского высокопоставленного генерала Касем президент США Дональд Трамп.

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Источник: Новая газета

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