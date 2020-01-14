Татьяна Зайцева планирует снять телепередачу о погибшем сыне Алексее Черенкове

Отечественная эстрадная исполнительница Татьяна Зайцева, известная по дуэту с сестрой-близнецом Еленой, в одном из недавних интервью пояснила о планах снять телепередачу. Певица хочет рассказать подробности о смерти сына Алексея Черенкова, погибшего более 4 лет назад в московском метро.

Участница дуэта «Сёстры Зайцевы» призналась, что после смерти сына слышит много слухов и домыслов, как о его жизни, так и о самой трагедии. Поэтому к 5-й годовщине гибели Алексея Черенкова Татьяна Зайцева запланировала съёмку телепрограммы, из которой зрители смогут узнать всю правду, которую знают только близкие и не хотят скрывать. Певица говорит, что сын был талантливым человеком, а потому клевета о нём для семьи особенно неприятна.

Алексей Черенков при жизни увлекался паркуром, и именно исполнение одного из трюков привело к его трагической гибели. Совершая прыжок в столичном метро, сын Татьяны Зайцевой упал и ударился о рельсы, получив несовместимые с жизнью травмы. В интервью певица также рассказала, что поддерживает дружеские отношения с вдовой сына, а на Рождество Айсылу привозила к ней 5-летнего внука Максима. Мальчик, как заметила Зайцева, растёт копией погибшего отца.

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Последнее: Отечественная эстрадная исполнительница Татьяна Зайцева, известная по дуэту с сестрой-близнецом Еленой, в одном из недавних интервью пояснила о планах снять телепередачу. Певица хочет рассказать подробности о смерти сына Алексея Черенкова, погибшего более 4 лет назад в московском метро. Участница дуэта «Сёстры Зайцевы» призналась, что после смерти сына слышит много слухов и домыслов, как о его […]