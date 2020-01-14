Татьяна Зайцева планирует снять телепередачу о погибшем сыне Алексее Черенкове

14.01.2020, 15:21, Разное

Отечественная эстрадная исполнительница Татьяна Зайцева, известная по дуэту с сестрой-близнецом Еленой, в одном из недавних интервью пояснила о планах снять телепередачу. Певица хочет рассказать подробности о смерти сына Алексея Черенкова, погибшего более 4 лет назад в московском метро.
Участница дуэта «Сёстры Зайцевы» призналась, что после смерти сына слышит много слухов и домыслов, как о его жизни, так и о самой трагедии. Поэтому к 5-й годовщине гибели Алексея Черенкова Татьяна Зайцева запланировала съёмку телепрограммы, из которой зрители смогут узнать всю правду, которую знают только близкие и не хотят скрывать. Певица говорит, что сын был талантливым человеком, а потому клевета о нём для семьи особенно неприятна.

Алексей Черенков при жизни увлекался паркуром, и именно исполнение одного из трюков привело к его трагической гибели. Совершая прыжок в столичном метро, сын Татьяны Зайцевой упал и ударился о рельсы, получив несовместимые с жизнью травмы. В интервью певица также рассказала, что поддерживает дружеские отношения с вдовой сына, а на Рождество Айсылу привозила к ней 5-летнего внука Максима. Мальчик, как заметила Зайцева, растёт копией погибшего отца.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Отечественная эстрадная исполнительница Татьяна Зайцева, известная по дуэту с сестрой-близнецом Еленой, в одном из недавних интервью пояснила о планах снять телепередачу. Певица хочет рассказать подробности о смерти сына Алексея Черенкова, погибшего более 4 лет назад в московском метро. Участница дуэта «Сёстры Зайцевы» призналась, что после смерти сына слышит много слухов и домыслов, как о его […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика