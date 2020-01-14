Россия разрабатывает новейшую гравитационную систему навигации для военной техники

В РФ ведется разработка новейшей гравитационной системы навигации для военной техники, независимой от работы спутников. Ее главной задачей станет определение координат объектов без использования возможностей космической геолокации.

По словам разработчиков, новая гравитационная система навигации имеет устойчивую защиту от помех, а также воздействия радиоэлектронных устройств, погоды и магнитных аномалий, которые сильно влияют на спутниковые системы.

Определение координат объектов основывается на составлении подробной карты силы притяжения, где указаны все материальные тела, воздействующие на точки в пространстве. Система позволяет картографировать микроколебания силы тяжести, поэтому крылатая ракета сможет попасть в цель даже без спутниковой навигации.

Создатели отметили, что гравитационная система навигации разрабатывается исключительно для военных нужд, например, подводных лодок или техники, предназначенной для запуска баллистических ракет.

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