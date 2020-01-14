Скандалы: Дорогой Новый год

Эксперты оценили потери экономики России от новогодних праздников: один день отдыха стоит около 150 млрд руб., а общий ущерб превышает триллионы

Почти для половины россиян 31 декабря стал выходным днем. Таким образом новогодние каникулы у многих увеличились до девяти дней. Но череда народных гуляний дорого обходится российской экономике. Один день отдыха стоит около 120-150 млрд руб., а всего из-за праздников Россия теряет более триллиона рублей.

В 2020 году россияне должны были отмечать новогодние праздники с 1 по 8 января. 31 декабря выпал на вторник и был заключительным рабочим днем в 2019 году. Но местные власти части регионов страны сделали этот день выходным. Так, жители 41 субъекта РФ могли официально отдыхать 31 декабря. Для того, чтобы неспешно готовиться к Новому году, от сотрудника требовалось написать заявление о переносе рабочего дня на последнюю субботу 28 декабря.

В итоге на рабочих местах в последний день года решили остаться всего 53% россиян, свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру». И большинство не стало трудиться за дополнительный выходной. Часть сотрудников взяли отгул, а другие — отпуск за свой счет или договорились с руководством.

Последний трудовой день года все равно нельзя назвать полноценным рабочим, поэтому необходимо сделать 31 декабря выходным, отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В это время на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы. Мы считаем, что необходимо закрепить в Трудовом кодексе 31 декабря в качестве выходного дня», — указал депутат, подчеркнув, что общее число праздничных дней не должно быть увеличено.

Однако текущие длинные праздники уже наносят урон российской экономике, уверены опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Каждый день отдыха они оценили в 120-150 млрд рублей убытков.

В длинные новогодние каникулы закрыты больше половины организаций, а производства с непрерывным циклом работают в ограниченном режиме. В результате производительность заводов, фабрик падает на 15-20%.

«Потери главным образом формируются в плоскости «простоя» обрабатывающих производств. Ежегодно Россия за время зимних новогодних гуляний теряет порядка 1,3 трлн рублей», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Схожих оценок придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его подсчетам, из-за вынужденного простоя в январе российская экономика недополучает около 1,2-1,4 трлн руб., что составляет 1,2-1,5% месячного ВВП. Наиболее серьезные убытки несут горно-добывающий сектор и предприятия тяжелой промышленности.

Формула расчетов потерь от новогоднего простоя рассчитываются из целого ряда, включая показатель ВВП. И если учитывать все факторы, то каждый день отдыха россиян может стоить стране до 300 млрд рублей, предположил начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Правда, эти оценки сопоставимы, это если считать только 1-8 января. Впрочем, календарь на ближайший январь сложился так, что всего через два дня будут еще и выходные, потому фактически праздничным для экономики можно считать период с 1 по 12 января, и в этом случае стоимость простоя превышает 3 трлн рублей. Но с учетом роста потребительской активности я бы оценил потенциальные потери экономики примерно в 1,5 трлн рублей», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Долгие праздники действительно дают стимул для развития розничного ритейла. По данным свежего исследования аудиторской компании Deloitte,

новогодние траты россиян выросли на 14% в этом году. На подарки, новогодний стол и развлечения в каникулы граждане тратят около 19,3 тыс. рублей.

«В период новогодних праздников резко растет розница. Отрасль за короткий промежуток времени показывает рост продаж в среднем 30-50%. Кроме того, увеличиваются продажи туристических услуг, авиа и ж/д перевозок. В плюсе также остается ресторанный бизнес», — перечислил Деев.

Кроме того, существует сезонное ускорение экономики в преддверии длительных праздников.

«Ноябрь и декабрь — это месяцы, когда формируются товарные запасы с учетом того самого простоя в течение первой декады января. Для непродуктового ритейла, несмотря на стагнацию в потреблении, новогодние каникулы и предшествующий ему период и вовсе позволяют получить не менее 25% годовой выручки, для сферы услуг — до 40%», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

Праздничный период во многом нивелирует негатив для экономики за счет плоскости потребительского спроса, подтверждают в «БКС Премьер». На каникулах склонность к потреблению возрастает, потребительский спрос расширяется. Это приводит к ускорению роста объемов выпуска, в том числе в обрабатывающих производствах, в постпраздничный период, указывает Дейнека.

Примечательно, что долгие праздники помогают россиянам менее остро реагировать на негативные события в экономике. «Новогодний период позволяет в некотором роде «сгладить» уровень негативного восприятия гражданами экономических реалий. Другими словами, после отдыха у граждан появляются силы для дальнейшей работы и ожидания положительных изменений в экономике», — считает Дейнека.

Тем не менее, в последние годы все больше россиян стали жертвовать выходными ради дополнительного заработка. В эти новогодние праздники о намерении трудиться заявляли 58% граждан, свидетельствовали данные опроса сервиса «Работа.ру». При этом 22% респондентов планировали работать 1 и 6 января.

Ксения Чемоданова

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