Драка между школьниками под Тверью закончилась поножовщиной

В Тверской области ученик коррекционного класса напал на одноклассника с ножом, пишут СМИ.
Инцидент произошел во время конфликта между школьниками, нанесенные травмы не угрожают жизни пострадавшего, передает afanasy.biz со ссылкой на источники.
По предварительным данным, напавший подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, эти сведения подтвердили в региональном УМВД.
«Ранее он провел год в учреждениях закрытого типа для несовершеннолетних за иное правонарушение. ПДН ОМВД по Конаковскому району проводится проверка по факту случившегося, по ее завершению материалы будут направлены в суд», – отметили в ведомстве.
В декабре в Бурятии 14-летний подросток в состоянии опьянения нанес удар ножом в лицо водителю служебного транспорта полиции.
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Последнее: В Тверской области ученик коррекционного класса напал на одноклассника с ножом, пишут СМИ. Инцидент произошел во время конфликта между школьниками, нанесенные травмы не угрожают жизни пострадавшего, передает afanasy.biz со ссылкой на источники. По предварительным данным, напавший подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, эти сведения подтвердили в региональном УМВД. «Ранее он провел год […]
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