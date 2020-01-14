Драка между школьниками под Тверью закончилась поножовщиной

14.01.2020, 15:19, Новости дня

В Тверской области ученик коррекционного класса напал на одноклассника с ножом, пишут СМИ.

Инцидент произошел во время конфликта между школьниками, нанесенные травмы не угрожают жизни пострадавшего, передает afanasy.biz со ссылкой на источники.

По предварительным данным, напавший подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, эти сведения подтвердили в региональном УМВД.

«Ранее он провел год в учреждениях закрытого типа для несовершеннолетних за иное правонарушение. ПДН ОМВД по Конаковскому району проводится проверка по факту случившегося, по ее завершению материалы будут направлены в суд», – отметили в ведомстве.

В декабре в Бурятии 14-летний подросток в состоянии опьянения нанес удар ножом в лицо водителю служебного транспорта полиции.



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Последнее: В Тверской области ученик коррекционного класса напал на одноклассника с ножом, пишут СМИ. Инцидент произошел во время конфликта между школьниками, нанесенные травмы не угрожают жизни пострадавшего, передает afanasy.biz со ссылкой на источники. По предварительным данным, напавший подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, эти сведения подтвердили в региональном УМВД. «Ранее он провел год […]

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