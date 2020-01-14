Кудрин назвал альтернативу отмене НДФЛ для борьбы с бедностью

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для борьбы с бедностью в РФ было бы эффективнее выплачивать субсидии, а не отменять налог на доходы физлиц (НДФЛ).
Об этом информирует ТАСС.
В ноябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев назвал очень чувствительной тему возможного освобождения малоимущих НДФЛ. При этом он уточнил, что эта идея прорабатывалась, но над ней еще предстоит думать.
в сентябре с такой идеей выступил глава ВТБ Андрей Костин. Позже министр финансов Антон Силуанов заявил о необходимости взвесить все плюсы и минусы данной инициативы.
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