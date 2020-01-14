Каменских показала фото в купальнике, сделанные в Мексике

Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram подборку снимков, сделанных на отдыхе в Мксике, для которых пзировала в раздельном купальнике лаймового цвета.
«Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью – это талант каждой женщины. Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это. Женщина от природы обладает необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать. И каждая из нас должна развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих. Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы – наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию», – написала она.
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#vivamexico
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Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью — это талант каждой женщины * * Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это * Женщина от природы обладает — необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать♥ * И каждая из нас должна развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих * Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию *
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве.
В конце 2017 года дуэт «Потап и Настя», участниками которого были Каменских и Алексей Потапенко (Потап), сообщил о прекращении деятельности. Группа выступала с 2006 года. Первой известной песней группы стала композиция «Не пара».
С 2018 года певица выступает под именем NK. 23 мая 2019 года Каменских и Потапенко поженились.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram подборку снимков, сделанных на отдыхе в Мксике, для которых пзировала в раздельном купальнике лаймового цвета. «Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью – это талант каждой женщины. Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это. Женщина от природы обладает необыкновенной пластичностью, […]
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