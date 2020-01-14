Рада приняла правки к госбюджету по поводу Фонда развития предпринимательства

14.01.2020, 15:18, Новости дня

Парламент Украины 14 января принял в целом президентский законопроект № 2589 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по поводу Фонда развития предпринимательства», передает корреспондент «ГОРДОН».

За документ проголосовал 261 народный депутат.

«Предлагается увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе «Фонд развития предпринимательства», – сказано в пояснительной записке к документу.

В частности, предполагается увеличить поступления в спецфонд госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей ФГВФЛ на 2 млрд грн. Средства будут направлены на новую бюджетную программу «Фонд развития предпринимательства».

Закон №294-IX «О государственном бюджете Украины на 2020 год» вступил в силу 1 января. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинская певица Настя Каменских (NK) разместила в Instagram подборку снимков, сделанных на отдыхе в Мксике, для которых пзировала в раздельном купальнике лаймового цвета. «Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью – это талант каждой женщины. Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это. Женщина от природы обладает необыкновенной пластичностью, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика