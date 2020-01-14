Рада приняла правки к госбюджету по поводу Фонда развития предпринимательства

Парламент Украины 14 января принял в целом президентский законопроект № 2589 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по поводу Фонда развития предпринимательства», передает корреспондент «ГОРДОН».
За документ проголосовал 261 народный депутат.
«Предлагается увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе «Фонд развития предпринимательства», – сказано в пояснительной записке к документу.
В частности, предполагается увеличить поступления в спецфонд госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей ФГВФЛ на 2 млрд грн. Средства будут направлены на новую бюджетную программу «Фонд развития предпринимательства».
Закон №294-IX «О государственном бюджете Украины на 2020 год» вступил в силу 1 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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