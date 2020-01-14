Суд приговорил к 1,5 годам условно жителя Вологодской области за комментарий вконтакте

Грязовецкий районный суд Вологодской области приговорил 27-летнего жителя к полутора годам условного лишения свободы по обвинениям в разжигании этнической ненависти. Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда.
Согласно материалам дела, в июне 2019-го мужчина разместил комментарий под видеозаписью публичного сообщества вконтакте, в котором состоят около 11 млн человек. Экспертиза посчитала этот комментарий экстремистским. Согласно выводам экспертной комиссии, он призывал к насильственным действиям к определенной этнической группе.
«Согласно выводам лингвистической экспертизы, в тексте комментария содержатся лингвистические признаки побуждения к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделяемой по национальному (этническому) признаку. Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, дело рассматривалось в особом порядке», – написано в определении.
Подсудимый признал вину и сказал, что никого не хотел обидеть. Он написал явку с повинной. Помимо условного срока, он получил испытательный срок на 1 год.
Суд не назвал имя осужденного и публичного сообщества, в котором он оставил свой комментарий.
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Последнее: Грязовецкий районный суд Вологодской области приговорил 27-летнего жителя к полутора годам условного лишения свободы по обвинениям в разжигании этнической ненависти. Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда. Согласно материалам дела, в июне 2019-го мужчина разместил комментарий под видеозаписью публичного сообщества вконтакте, в котором состоят около 11 млн человек. Экспертиза посчитала этот комментарий экстремистским. Согласно выводам экспертной […]
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