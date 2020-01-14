Под Москвой банда воров срывает зеркала с дорогих иномарок

В подмосковном Дмитрове несколько автовладельцев пострадали от рук воров. Так, о преступлении первым заявил гражданин Владислав Аникушин, который оставил Porsche Cayenne на общественной парковке недалеко от своего дома. Уже утром мужчина заметил, что кто-то снял с его машины зеркала.
«По факту пропажи обратился в полицию. Оказалось, помимо меня пострадало еще несколько владельцев иномарок, порядка четырех человек», – цитирует потерпевшего сайт «Подмосковье сегодня». Эксперты рекомендуют в подобных ситуациях незамедлительно обращаться в полицию. Уточняется, что совершенное преступление подпадает «Кража».
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Последнее: В подмосковном Дмитрове несколько автовладельцев пострадали от рук воров. Так, о преступлении первым заявил гражданин Владислав Аникушин, который оставил Porsche Cayenne на общественной парковке недалеко от своего дома. Уже утром мужчина заметил, что кто-то снял с его машины зеркала. «По факту пропажи обратился в полицию. Оказалось, помимо меня пострадало еще несколько владельцев иномарок, порядка четырех […]
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