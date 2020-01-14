Медведчук раскритиковал возможность резкого повышения зарплат депутатов Рады

14.01.2020, 15:12, Новости дня

У депутатов Верховной рады Украины нет морального и политического права повышать себе зарплату в нынешней ситуации, сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Я считаю, что народные депутаты не имеют ни морального, ни политического, ни юридического права сегодня повышать себе зарплату в этих условиях, как, впрочем, и чиновники кабмина, которые уже высказывают слова бравады по поводу того, что уже повышены зарплаты. И мы видим по сообщениям в СМИ, что это действительно имеет место, когда зарплаты непомерно повышаются чиновникам», – передает его слова РИА «Новости».

Так Медведчук прокомментировал слова бывшего вице-премьера Украины и министра соцполитики Павла Розенко о том, что зарплаты депутатов Рады увеличатся в 2,5-5 раз. Позже спикер парламента Дмитрий Разумков потребовал от правительства объяснений по этой ситуации.

Медведчук отметил, что увеличение оклада депутатам обусловлено повышением прожиточного минимума. При его изменении автоматически происходит перерасчет зарплат парламентариям. В 2019 году минимальная зарплата на Украине увеличилась на чуть более 10% и составила 4,1 тыс. гривен (около 180 долларов). Средняя зарплата в стране к концу 2019 года составила около 10,7 тыс. гривен (около 460 долларов), а в Киеве – около 16 тыс. гривен (около 670 долларов).

Зарплата спикера парламента в 2019 году составляла 12 прожиточных минимумов (2,09 тыс. долларов), первого заместителя спикера – 11,5 (2 тыс. долларов). Обычный депутат получал 10 прожиточных минимумов (почти 1,75 тыс. долларов). Также для депутатов предусмотрены надбавки за научную степень или почетное звание, интенсивность труда и использование иностранного языка.



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