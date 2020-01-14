В Украине будет работать онлайн-система по контролю за лесным хозяйством – Гончарук

14.01.2020, 15:06, Новости дня

В Украине заработает онлайн-система по контролю за рубками леса. Об этом 14 января на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, его выступление транслировал телеканал «НАШ».

Глава правительства отметил, что с нелегальными работами в лесном хозяйстве будет происходить то же, что происходило с залами игровых автоматов, а сейчас происходит с нелегальными заправками.

«Каждое предприятие, которое сейчас рубит лес, теперь должно работать в централизованной онлайн-системе, которая позволяет отслеживать происхождение древесины. То есть после того как деревцо рубится, его путь, который проходит до производства и продажи, должно контролироваться с помощью онлайн-средств», – сказал Гончарук.

По словам главы правительства, достигнута договоренность, «что в ближайшее время вся продажа всей древесины, которая рубится в Украине, будет происходить прозрачно, через онлайн-площадки, аукционы».

«То есть вот эти соглашения, подковерные договоренности, которые существовали до этого и позволяли существовать «серому» рынку – они идут в прошлое», – заявил Гончарук.

Он подчеркнул, что на эффект от нововведения посмотрят «через несколько недель».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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