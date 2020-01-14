В Украине будет работать онлайн-система по контролю за лесным хозяйством – Гончарук

В Украине заработает онлайн-система по контролю за рубками леса. Об этом 14 января на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, его выступление транслировал телеканал «НАШ».
Глава правительства отметил, что с нелегальными работами в лесном хозяйстве будет происходить то же, что происходило с залами игровых автоматов, а сейчас происходит с нелегальными заправками.
«Каждое предприятие, которое сейчас рубит лес, теперь должно работать в централизованной онлайн-системе, которая позволяет отслеживать происхождение древесины. То есть после того как деревцо рубится, его путь, который проходит до производства и продажи, должно контролироваться с помощью онлайн-средств», – сказал Гончарук.
По словам главы правительства, достигнута договоренность, «что в ближайшее время вся продажа всей древесины, которая рубится в Украине, будет происходить прозрачно, через онлайн-площадки, аукционы».
«То есть вот эти соглашения, подковерные договоренности, которые существовали до этого и позволяли существовать «серому» рынку – они идут в прошлое», – заявил Гончарук.
Он подчеркнул, что на эффект от нововведения посмотрят «через несколько недель».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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