Минобороны рассказало о реакции Хафтара на итоговое заявление по встрече в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар воспринял итоговое заявление по встрече в Москве положительно, однако взял для обсуждения с лидерами племен двое суток, информирует Минобороны России.

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен», – передает сообщение Минобороны РИА «Новости».

Ведомство также подчеркнуло, что главным итогом переговоров стало достижение согласия сторон по бессрочному продолжению режима прекращения огня.

«Главным итогом встречи стало достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий, что создает более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской конференции по Ливии», – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что окончательного результата по урегулированию в Ливии на переговорах в Москве не достигнуто.

Позже на фоне неподписания соглашения Хафтаром появились сведения о том, что к югу Триполи стягиваются новые силы ЛНА. При этом президент Турции Тайип Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару, если он продолжит наступление на позиции ПНС Ливии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с переговорами по Ливии в Москве.





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