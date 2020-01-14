В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

Мать школьницы в Ульяновске потребовала уволить учительницу, покупавшую нижнее белье в торговом центре на глазах у школьников.

«Мне дочь рассказала, учится в 9 классе. Они гуляли компанией в торговом центре и увидели их учительницу в магазине женского белья! Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла. Теперь все знают, какие она лифчики носит», – сообщила женщина в социальных сетях, передает «Комсомольская правда».

По ее словам, «молоденькие учительницы» совсем не понимают, где работают. Она добавила, что теперь мальчики в классе «только это и обсуждают».

«Надеюсь, что директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей», – заключила женщина.

Отмечается, что у матери школьницы нашлось несколько сторонников, но большинство комментаторов назвали претензию безосновательной.

В 2019 году вокруг барнаульской учительницы разгорелся скандал. Педагог сфотографировалась в закрытом купальнике и выложила снимок в соцсети. После этого ей пришлось уволиться, так как на ее уроках начались постоянные проверки, и она решила, что не готова работать в такой обстановке.

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