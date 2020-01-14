Ученые сделали первый шаг к созданию противоядия от укуса индийской кобры

14.01.2020, 15:04, Разное

Учёные из Индии сделали первый и самый важный шаг к созданию эффективного противоядия от укуса индийской кобры. Они смогли секвенировать геном животного и изучить процесс создания самого яда.
Секвенирование генома позволяет до мельчайших деталей изучить, как формируется цепочка ДНК с последующими изменениями в организме животного. Таким образом исследователи смогли с небывалой точностью изучить процесс, влияющий на формирование яда индийской кобры и выделить главные составляющие этого опасного вещества. Для этого экспертам пришлось внимательно изучить биоматериалы 14 кобр, в которых содержалось более 20 генов. Как отметили учёные, сейчас процесс создания противоядия пойдёт заметно быстрее.

В мире около пяти миллионов человек ежегодно страдают от укусов ядовитых змей. Из этого числа около 100 тыс. погибают. Рекордсменом по количеству жертв считается индийская кобра. Причина кроется как раз в её яде, против которого пока не существует лекарства.



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Последнее: Учёные из Индии сделали первый и самый важный шаг к созданию эффективного противоядия от укуса индийской кобры. Они смогли секвенировать геном животного и изучить процесс создания самого яда. Секвенирование генома позволяет до мельчайших деталей изучить, как формируется цепочка ДНК с последующими изменениями в организме животного. Таким образом исследователи смогли с небывалой точностью изучить процесс, влияющий […]

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