Названо лучшее время для покупки смартфона

Перед новогодними праздниками многие крупные и мелкие торговые сети предлагают купить, к примеру, смартфоны, с большой скидкой. Однако Дмитрий Рябинин, занимающий пост руководителя Hi-Tech Mail.ru, говорит, что это не лучшее время для приобретения различных устройств, так как подобные акции могут быть просто выгодным «маркетинговым ходом».

По мнению Рябинина, пользователям не стоит «покупаться» на выгодные предложения. Он рекомендует приобретать смартфоны от известных мировых производителей через некоторое время после их выхода на рынок. Примерно через год гаджет ещё не может считаться устаревшим, однако его уже можно приобрести по более выгодной цене. То есть, пользователям стоит обратить внимание на предложения вторичного рынка, где купленный гаджет будет вполне актуальным, но при этом позволит значительно сэкономить.

Также эксперт отметил, что на текущий момент рынок мобильных устройств переживает кризис, в связи с чем реплейсмент, или замена старого смартфона на новый, растянулся и составляет примерно 3 года. Поэтому Дмитрий Рябинин советует следить за названным циклом и не переплачивать за гаджеты.

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