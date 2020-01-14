Автоновости: В России подсчитали недовольных системой ОСАГО (набралось много)

Система «обязательной автогражданки» преследует исключительно благие цели, однако благожелательно относятся к работе тех, кто реализует эту идею, отнюдь не все автомобилисты. Впрочем, эксперты считают, что причиной негатива чаще всего становятся субъективные факторы.

Откровенное недовольство работой страховых компаний, как следует из исследования "Финансового университета", выразили около 20% российских водителей. Как уточняет "РИА Новости", еще 8% заявили, что они "скорее недовольны". Прочие же опрошенные из числа тех, что уже имели дело с выплатами по ОСАГО, отметили, что "скорее удовлетворены, полностью или в основном удовлетворены работой страховщиков".

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Среди основных факторов, вызывающих недовольство работой системы у российских водителей, названы, к примеру, уверенность в занижении объемов страховых выплат, затягивание сроков ремонта или его качество. Однако по мнению руководителя департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александра Цыганова, которое приводит агентство, чаще всего недовольство вызвано субъективными факторами.

Представитель университета отмечает, что отказ в выплате может быть связан с тем, что событие не оказалось страховым случаем, но автовладелец может считать по-другому, несмотря на вполне убедительные доводы. Аналогичная ситуация связана и со сроками ремонта: процесс может показаться затянутым тому автомобилисту, который привык к ремонту прямо в день обращения на сервис, но ремонт в рамках ОСАГО зачастую требует дополнительных разбирательств.

При этом по мнению как исследователей, так и представителей РСА в целом доверие россиян к системе ОСАГО растет. Как отметил глава РСА Игорь Юргенс, положительную роль в этом играет и повышение доступности страхования: и в Союзе, и в Центробанке фиксируют все меньше жалоб на отсутствие полисов.

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Последнее: Система «обязательной автогражданки» преследует исключительно благие цели, однако благожелательно относятся к работе тех, кто реализует эту идею, отнюдь не все автомобилисты. Впрочем, эксперты считают, что причиной негатива чаще всего становятся субъективные факторы. Откровенное недовольство работой страховых компаний, как следует из исследования "Финансового университета", выразили около 20% российских водителей. Как уточняет "РИА Новости", еще 8% заявили, […]