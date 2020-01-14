Автоновости: «Горячие» кроссоверы Audi SQ 7 и SQ 8 получили бензиновый мотор

Audi в 2019-м году активно расширяла свою «заряженную» линейку в США – в частности, Северной Америке были обещаны продажи универсала Audi RS 6 Avant. Появится там и парочка быстрых кроссоверов SQ 7 и SQ 8, причем совсем не с тем двигателем, с которым они предлагаются в Европе и России.

Для стран Старого света фирма оснащает вседорожники монументальным восьмицилиндровым дизелем, который оснащен двойным турбонаддувом, электрическим нагнетателем и стартер-генератором. Развивает этот мотор 435 л.с. и 900 Нм: Audi сделала ставку на весьма внушительную тягу, которая может прийтись по вкусу европейским покупателям.

Audi SQ7

Для американцев же компания предпочла увеличить количество лошадиных сил. Кроссовер SQ 7 и кросс-купе SQ 8 отправятся за океан вооруженными бензиновым четырехлитровым V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 507 л.с. и 770 Нм крутящего момента.

Audi SQ 8

По данным производителя, бензиновые кроссоверы оказались даже динамичнее дизельных: если на "тяжелом топливе" SQ 7 и SQ 8 тратят на разгон до 60 миль в час 4,8 секунды, то на бензине сделают это на полсекунды быстрее. Максимальная скорость во всех случаях ограничена отметкой в 250 км/ч.

Audi SQ 8

Прочие спецификации новинок идентичны ранним вариантам: мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и системой постоянного полного привода с "самоблоком" Torsen. Опционально ее можно снабдить спортивным дифференциалом, а вот полноуправляемое шасси войдет в США в базовую комплектацию.

Audi SQ 7

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Цены на Audi SQ 7 и SQ 8 пока не объявлены ни для США, ни для России, где кроссоверы появятся все же с дизельным – но более простым мотором с двумя турбонагнетателями. В нашем случае двигатель лишили электрического довеска, после чего его отдача снизилась до 421 л.с.

Продажи "подогретых" кроссовера и кросс-купе в нашей стране должны стартовать во втором квартале нынешнего года.

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