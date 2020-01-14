Выяснилось отношение россиян к длинным новогодним каникулам

14.01.2020, 14:58, Новости дня

Больше половины россиян (51%) полагают, что длительные новогодние каникулы с 1 по 8 января, введенные 15 лет назад, были удачным решением, об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ.

Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил респондентов, как бы они оценили введение таких новогодних каникул, результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

51% ответили, что считают это решение удачным, 33% придерживаются обратного мнения. 3% полагают, что длительные выходные удачным решением, но «лучше, чтобы они были не в январе, а весной, на майские праздники». 4% опрошенных отметили, что выходных слишком много.

«Доли тех, кто считает решение ввести длительные каникулы в январе удачным и неудачным, распределились по социально-демографическим группам следующим образом: сегодня доля тех, кто считает это решение удачным, выше среди молодежи 18-24 лет (75%), 25-34 лет (66%) и среди представителей 35-44-летнего возраста (60%)», – говорится в сообщении.

Опрос проводился 12 января 2020 года среди россиян старше 18 лет с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Всего было опрошено 1,6 человек, размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Во время ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин допустил перенос какого-то выходного дня на последний день года, но призвал «спокойно проанализировать» ситуацию, чтобы не нанести такими мерами кому-нибудь ущерб, например, огородникам, которые пользуются длительными майскими выходными для сельхозработ.



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