Иран подаст иск к Трампу в Гаагский суд за убийство Сулеймани

Иран подаст в Международный уголовный суд в Гааге иск к президенту США Дональду Трампу в связи с убийством генерала Касема Сулеймани. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил официальный представитель судебной власти исламской республики Голямхосейн Эсмаили.

«Ясно, что убийство Касема Сулеймани было терактом. Мы подадим в Гааге иск на Дональда Трампа, американских военных в Ираке», — сказал Эсмаили.

Ранее он сообщил также, что власти Ирана отправили во Францию на расшифровку черный ящик с разбившегося в Тегеране украинского Boeing. Также, по его словам, в Иране арестовали несколько человек, причастных к крушению самолета.

11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

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