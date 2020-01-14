Минск перечислил альтернативных поставщиков нефти взамен российской

Нефть Белоруссии вместо РФ могут поставлять Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан или Азербайджан, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

Крутой указал, что Минск уже разослал соответствующие коммерческие предложения по поставкам нефти, передает БелТА.

«Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти», – добавил он.

По его словам, вопрос поставок нефти Белоруссии рассматривают Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан.

В понедельник в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии РИА «Новости» сообщили, что договоренностей о повышении тарифов на транзит российской нефти через территорию республики пока достичь не удалось, а переговоры продолжатся в ближайшее время.

В середине декабря Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же отмечалось, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января. Если ведомства не договорятся о размере индексации, то тарифы будут увеличены в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития России, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%.

Тем временем Минск ввел огромный налог на транзит российской нефти. Ставка налога установлена в размере 0,35 белорусского рубля за перемещение 1 тонны нефти или нефтепродуктов на 100 километров.

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