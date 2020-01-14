Грузинская оппозиция раскритиковала планы строительства дороги к границе с Россией

Грузинская оппозиция во вторник выразила протест в связи с планами инвестировать свыше 550 млн долларов в строительство дороги от села Квешети до населенного пункта Коби по направлению к границе с Россией. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Абсолютно неадекватно для нашей бедной страны тратить гигантские ресурсы, чтобы через Грузию ездили машины между Россией и Арменией», – сообщил председатель парламентской фракции «Единого национального движения» (считается партией экс-президента Михаила Саакашвили) Роман Гоциридзе.

По его словам, лучше бы эти средства были направлены на замороженное сейчас строительство Анаклийского порта.

«С военной точки зрения проект этой дороги очень рискованный, – сказал Гоциридзе. – Фактически мы в состоянии войны с Россией, поэтому надо понимать, что эта дорога может понадобиться РФ для военной атаки».

Лидер оппозиционной партии «Лело» банкир Мамука Хазарадзе заявил, что «строительство данной дороги отвечает интересам России».

«Мы даем РФ возможность комфортно ввести танки в Грузию», – сказал он.

Данная дорога должна быть сдана в 2023 году. Ее построят китайские строители из China Railway 23rd Bureau Group Co. Запланировано строительство двухлинейной асфальтобетонной дороги протяженностью 22,7 километров, шести мостов и пяти тоннелей, в том числе одно тоннеля протяженностью девять километров и шириной 15 метров – самого длинного в Грузии.

Финансировать строительство дороги будут Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития, которые выделили Грузии кредиты в размере 415 млн долларов и 60 млн долларов соответственно. Правительство Грузии, со своей стороны, выделяет для проекта 83,6 млн долларов.

Участок Квешети-Коби является частью коридора транзитного значения Север-Юг. Дорога будет выходить на сложный географический маршрут, который отличается плохой проходимостью зимой из-за обильного снегопада и опасности схода лавин. С ней транзитное сообщение можно будет осуществить в любое время года.

Экс-председатель грузинского парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе в декабре заявила, что 2020-й год будет сложным в отношениях РФ и Грузии.

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