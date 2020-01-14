В РПЦ рассказали об отношении к китайскому гороскопу

Смешивая духовные традиции разных народов, христианин создает беспорядок в своем собственном сознании, рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) призвал православных россиян не дарить друг другу крыс в качестве религиозного символа 2020 года по китайскому гороскопу. По его словам, такой подарок может оскорбить глубоко религиозного православного человека.
«Христианину следует относиться с рассуждением к различным культурным заимствованиям, в том числе и из восточных календарей. В христианской цивилизации достаточно значительный культурный багаж, который позволяет поздравлять друг друга, находясь в рамках своей собственной духовной традиции», – говорит Кипшидзе.
По его словам, в РПЦ понимают, что заимствования из восточных календарей носят поверхностный, модный характер, но тем не менее любой подарок должен иметь смысл, а также должен быть желаем тем человеком, который его принимает.
«Если речь идет о духовной, мировоззренческой традиции, то мешать ее с любой другой – значит создавать беспорядок в своем собственном сознании. Любая традиция интересна по-своему, но если человек начинает мешать в голове мало сопоставимые духовные традиции, то говорить о его собственной духовной глубине не приходится», – объясняет Кипшидзе.
Представитель РПЦ призывает православных россиян более глубоко изучать свои собственные особенности, связанные с христианской идентичностью.
Ранее в РПЦ рассказали, что праздновать старый Новый год совершенно необязательно, так как это не церковный праздник.
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