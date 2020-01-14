«Я пыталась уйти домой, на небо». Огневич рассказала о попытке суицида

Украинская певица Злата Огневич на своей странице в Instagram разместила снимки в белье.

«Мотивация. Точка отсчета – сегодняшний день. Всегда и сейчас! Время утекает слишком быстро, чтобы тратить жизнь на то, что не вызывает любви. Да! Именно любовь и страсть необходимы во всем, чем мы занимается! И это есть значение высшего порядка. После того, как в моей жизни была глубокая депрессия на фоне различных неудач, настолько глубокая, что я пыталась уйти домой, на небо… Так вот, придя в сознание и ощутив, что я все еще дышу, первым делом мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собою все вокруг! То был сильнейший толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю жизнь. И тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя. Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией!» – написала певица в свой день рождения, 12 января.

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М- Мотивация * . Точка отсчета- сегодняшний день * Всегда и сейчас! Время утекает слишком быстро, чтобы тратить жизнь на то, что не вызывает Любви. Да! Именно Любовь и Страсть ♥ * необходимы во всём, чем МЫ занимается! И это есть значение высшего порядка * . . После того, как в моей жизни была глубокая депрессия на фоне различных неудач, настолько глубокая, что я пыталась уйти домой, на Небо…… * Так вот, прийдя в сознание и ощутив, что я всё ещё дышу,- первым делом мне захотелось увидеть бескрайнее солнце, чтобы оно заливало собою всё вокруг! То был сильнейший толчок, я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю ЖИЗНЬ * И тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя * )) Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией! И так получилось, что перемена в одном привела к общему улучшению. Теперь, перед тем, как принять какое-либо решение, я себя спрашиваю: «Сделает ли это меня лУчше/гармонИчнее в профессии, жизни, личном аспекте?» * Успех- это состояние твоего сознания, постоянный труд, а не достижения. Достижения- это лишь результаты действий. Кстати, за каждую, пусть и небольшую ПОБЕДУ нужно себя хвалить, да! * Чем я сегодня и займусь в День рождения * — буду себя хвалить и радовать))) ! Всем Добра * . . Мама, папа, сестричка- спасибо, что со мной. Всегда. Люблю Вас до луны и обратно!!! * . . Спасибо за волшебный и такой #девочкин фотосет талантливой @olenadobrova * ! Ты- фотограф МЕЧТЫ, так чувствуешь моменты и всегда вдохновляешь на площадке! Люблю !!!♥ * ♥ * ♥ *

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich) 11 Янв 2020 в 9:56 PST

Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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