Сборная Украины узнала соперников в Кубке Федерации по теннису

13 января состоялась жеребьевка Кубка Федерации по теннису, в частности узнала своих соперников и сборная Украины, сообщает официальный сайт турнира.
Украинская команда будет выступать в первой Евро-африканской зоне в событии A. Также в это событие попали Хорватия и Болгария.
В событие B попали сборные Италии, Эстонии, Австрии и Греции.
Свои поединки Кубка Федерации Украина проведет в столице Эстонии Таллинне с 5-го по 8 февраля.
За две путевки в плей-офф турнира сыграют команды, которые заняли первое и второе места в своих событиях.
Украину на Кубке Федерации представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко.
В феврале 2019 года сборная Украины не сумела выйти в плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации. Украинки проиграли шведкам (со счетом 1:2) и выиграли у болгарок (2:1) и эстонок (3:0). Первое место в группе заняла команда Швеции.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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