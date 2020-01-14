Рада предварительно одобрила поправку к Конституции о вспомогательных органах парламента

14.01.2020, 14:42, Новости дня

Верховная Рада 14 января приняла в целом проект постановления № 1028/П1 «О предварительном одобрении законопроекта о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (по поводу консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)», передает корреспондент «ГОРДОН».

За документ проголосовали 249 депутатов Верховной Рады.

3 сентября 2019 года Верховная Рада Украины внесла в повестку дня сессии и направила в Конституционный Суд Украины проект закона №1028. В ноябре КСУ признал документ соответствующим Основному закону.

Документом предлагается дополнить текст Конституции положением о том, что в полномочия Рады входит создание консультативных, совещательных и других вспомогательных органов для реализации полномочий парламента.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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