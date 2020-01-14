Полиция в Британии нашла людей, подкидывающих деньги жителям деревни

Жители деревни Блэкхолл-Кольери в графстве Дарем на севере Англии на протяжении шести лет находили на улицах пачки денег. Только сейчас полиция выяснила, кто и зачем оставлял крупные суммы в деревне.

Два благотворителя рассказали, что хотели таким образом помочь жителям деревни, но сами пожелали остаться неизвестными. Пачки по две тысячи фунтов (около 2 тыс. 600 долларов) 20-фунтовыми купюрами они всегда оставляли на видных местах, часто на тротуарах или у домов, где живут малообеспеченные люди или пенсионеры, информирует BBC News Русская служба.

По словам меценатов, кода у них неожиданно появились деньги, они решили помочь нуждающимся. С 2014 года они около 12 раз оставляли пачки с купюрами в Блэкхолл-Кольери.

Одна благодетельница рассказала, что ощущает эмоциональную связь с этой бывшей шахтерской деревней после того, как в прошлом ей помог один из местных жителей. В благодарность она решила помочь всей деревне.

На протяжении всех шести лет местные жители сдавали все найденные деньги в полицию, за весь период было «подброшено» 26 тыс. фунтов (почти 34 тыс. долларов). По закону, если хозяин денег не найден или отказывается их забирать, то через определенное время деньги получает тот, кто их нашел. Все пачки с купюрами были возвращены местным жителям.

«Я очень рад, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что речь не идет ни о преступной деятельности, ни о человеке с каким-то психическим расстройством. Я хотел бы поблагодарить этих добрых самаритян за то, что они связались с нами, а также честных жителей деревни, которые каждый раз приносили деньги в полицию», – сказал представитель полиции Дарема Джон Фостер.

Ранее неизвестный благотворитель перечислил больному мальчику из Рыбинска 10 млн рублей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: После того как немецкий конгломерат Siemens отказался от выхода из сделки по разработке нового крупного месторождения угля в Австралии, единомышленники экоактивистки Греты Тунберг провели акции протеста у зданий компании сразу в нескольких городах Германии, пишет The Times. Это «непростительное решение», сказала «немецкая Грета» Луиза Нойбауэр. Reuters Одна из крупнейших компаний Германии Siemens навлекла на себя […]