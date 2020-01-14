Появились сведения о подготовке Хафтара к новому наступлению на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар стягивает силы к югу Триполи для нового наступления, сообщили СМИ со ссылкой на источник в ПНС.

«Армия Хафтара стягивает силы на юг Триполи, чтобы начать очередное наступление», – передает его слова ТАСС.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что окончательного результата по урегулированию в Ливии на переговорах в Москве не достигнуто.

13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж отказался встречаться с Хафтаром.

В итоге стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию, хотя несколько сторон конфликта и подписали итоговый документ без Хафтара.





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