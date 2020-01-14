Актриса Галина Польских вновь вызвала скорую

Народная артистка РСФСР Галина Польских вновь обратилась к медикам. У знаменитости поднялось давление, и она вызвала скорую.

Прибывшие врачи оказали помощь актрисе на месте. Госпитализация не потребовалась. Другие подробности состояния звезды не уточняются, передает «Пятый канал».

Напомним, 12 января СМИ сообщили о том, что Галину Польских срочно доставили в московскую больницу. Однако позднее актриса опровергла информацию. Она отметила, что отравилась и вызвала скорую домой.

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